Siena – Arezzo un derby che vale doppio

La squadra amaranto sarà seguita da un fiume di tifosi domani pomeriggio nella trasferta di Siena in uno dei derby più sentiti dalla tifoseria aretina. Sarà tutto esaurito per i posti ospiti messi a disposizione dai bianconeri. I tifosi aretini non faranno mancare il calore per spingere i ragazzi di Di Donato oltre l’ostacolo.

Il Siena dell’ex mister Dal Canto è settimo in classica con quattro vittorie tre sconfitte e un pareggio. La squadra ha fatto 11 reti (quinto miglior attacco) e ne ha subiti 9. Nell’ultima partita di campionato ha vinto in trasferta nel campo dell’Albinoleffe e arriva carica per il derby di domani.

Stato d’animo totalmente differente per la squadra amaranto dopo la pesante sconfitta rimediata in casa contro il Monza domenica passata. L’Arezzo è chiamato subito a un pronto riscatto altrimenti la posizione in classifica comincia a farsi pesante.

L’Arezzo è sedicesimo in classifica con otto punti in altrettanto partite con due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte con otto reti fatte e undici subite.

Lo scorso anno due pareggi 3-3 ad Arezzo e 0-0 a Siena, l’ultima vittoria amaranto a Siena risale al 22 gennaio 2017 mentre quella della Robur risale al 26 novembre 2017.

CLASSIFICA

P SQUADRA PUNTI G W D L GF GS DR FORMA 1 Monza 21 8 7 0 1 17 4 13 W W L W W 2 Alessandria 17 8 5 2 1 14 5 9 W W W W L 3 Renate 17 8 5 2 1 11 2 9 W W D D W 4 Pontedera 15 8 4 3 1 13 10 3 D D D W W 5 Novara 14 8 4 2 2 8 4 4 D D W W L 6 Carrarese 13 8 3 4 1 12 9 3 W D W D D 7 Robur Siena 13 8 4 1 3 11 9 2 W L W D W 8 Como 12 8 3 3 2 9 6 3 L D D D W 9 Aurora Pro Patria 12 8 3 3 2 10 9 1 D W W L W 10 Pro Vercelli 11 8 3 2 3 6 6 0 L L D D W 11 Pistoiese 10 8 2 4 2 10 9 1 L D D D W 12 AlbinoLeffe 9 8 2 3 3 5 6 -1 D W D L L 13 Juventus 9 8 2 3 3 10 14 -4 W D D L W 14 Pianese 8 8 2 2 4 6 7 -1 D L L D L 15 Gozzano 8 8 1 5 2 9 11 -2 D W L D D 16 Arezzo 8 8 2 2 4 8 11 -3 L L D W L 17 Olbia 7 8 2 1 5 10 17 -7 L L L D L 18 Lecco 6 8 2 0 6 5 15 -10 L L W L L 19 Pergolettese 4 8 0 4 4 3 9 -6 D D L D L 20 Giana Erminio 2 8 0 2 6 5 19 -14 D D L L L

PROSSIMO TURNO

Il programma 8° giornata domenica 13 ottobre 2019 orario Carrarese Pergolettese 15:00 Lecco Pianese 15:00 Olbia Aurora Pro Patria 15:00 Alessandria Como 17:30 Giana Erminio Novara 17:30 Monza Albinoleffe 17:30 Renate Gozzano 17:30 Robur Siena Arezzo 17:30 Lunedì 14 ottobre 2019 orario Pontedera Pistoiese 20:45 Mercoledì 30 ottobre 2019 orario Pro Vercelli Juventus 19:45

TURNO PRECEDENTE

Risultati 8° giornata Como Giana Erminio 2-1 Novara Pro Vercelli 0-1 AlbinoLeffe Robur Siena 0-1 Gozzano Carrarese 1-1 Pianese Juventus 0-1 Pistoiese Olbia 2-1 Aurora Pro Patria Lecco 1-0 Alessandria Pontedera 0-2 Arezzo Monza 0-4 Pergolettese Renate 0-1

CLASSIFICA MARCATORI