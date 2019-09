Pionta: tavolo permanente e progetto partecipato per la rigenerazione

Lunedì 22 settembre, presso il Comune di Arezzo si è svolta una importante riunione sul futuro del Pionta. Convocato dall’Amministrazione comunale, quello di ieri è stato il primo incontro scaturito dopo il convegno organizzato dal Comitato per la rinascita del Pionta nello scorso mese di giugno. Erano presenti gli enti che hanno competenze sulla vasta area del Pionta – Comune, Ausl, Università di Siena, Provincia – ed una delegazione del Comitato in rappresentanza anche di varie associazioni e di cittadini.

Da una positiva discussione, è stata accolta la proposta avanzata dal Comitato di istituire un tavolo permanente sul Pionta, composto dagli enti, da rappresentanti del comitato e associazioni e delle scuole limitrofe, allo scopo di rispondere alle problematiche aperte in modo costante e non episodico o segmentato a seconda delle competenze.

Il tavolo di lavoro si è dato due obiettivi, emersi anche questi nel convegno del giugno scorso. Il primo concerne la formulazione di un vero e proprio progetto complessivo, organico, unitario e partecipato relativo al futuro dell’area del Pionta, progetto da elaborare con il concorso di tutti gli attori istituzionali, delle associazioni e dei cittadini. Questa sarà una cornice generale relativa a funzioni da svolgere, destinazione degli edifici, infrastrutture, connessioni con la città ed altro, come necessaria visione d’insieme di questa fondamentale parte di Arezzo. A questo proposito il Comitato per la rinascita del Pionta presenterà anche una specifica osservazione nell’ambito della revisione del Piano strutturale e Piano operativo, recentemente adottato nel quale è assente e va dunque inserito il progetto di rigenerazione del Pionta.. Contemporaneamente, e questo è il secondo obiettivo, il tavolo di lavoro si preoccuperà di registrare necessità ed attivare interventi più immediati (manutenzione di aree, interventi di recupero parziali, iniziative di rivitalizzazione, ecc.) comunque in coerenza con il quadro generale. In questo modo si potranno sincronizzare due velocità, quella della visione complessiva, che potrà dare frutti anche in tempi non brevi, e quella degli interventi più immediati, da realizzare con sollecitudine.

La riunione ha quindi positivamente risposto alle proposte formulate dal Comitato che in questi mesi si è impegnato con varie iniziative e producendo un documento di stimolo e di proposta, la carta d’intenti “Viva il Pionta”. Si tratta ovviamente solo di un valido inizio, giacché, stabilito il giusto metodo, ora si tratterà di attivare più concretamente il lavoro più di merito e per questo saranno importanti sia le volontà degli enti pubblici che le idee e la partecipazione di cittadini e associazioni. Prossimo incontro il 17 ottobre presso il Comune di Arezzo.