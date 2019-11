Roberto Gonnelli nominato consigliere di LFI

Roberto Gonnelli 55 anni, geometra e libero professionista e rappresentante di vallata in seno al Consiglio dei Geometri di Arezzo, è stato nominato consigliere all’interno del Consiglio di Amministrazione di LFI.

La nomina è avvenuta all’interno dell’Assemblea dei soci che si è tenuta oggi ad Arezzo presso la sede del Comune. La sua figura è stata proposta e sostenuta dalla maggioranza dei comuni del Casentino, rintracciando in Gonnelli competenze pregresse importanti per quanto attiene il comparto.

Roberto Gonnelli da neo consigliere LFI commenta: “Sono onorato per questa nomina che per me significa due cose: responsabilità ed impegno. Due parole importanti che significano cercare di rappresentare al meglio la nostra vallata e quindi lavorare duramente affinchè la società si prenda carico ancora di più delle problematiche dei pendolari e nel futuro, si attivi per incrementare un servizio ritenuto essenziale per lo sviluppo economico e sociale”.

Il Sindaco Filippo Vagnoli accoglie così la notizia: “Sono molto soddisfatto per la nomina di Gonnelli. Ritengo che possa essere una figura importante in grado di rappresentarci bene come vallata in un contesto importante il cui sviluppo significa crescita della nostra comunità. Per esperienza pregressa e impegno civile, ritengo che Roberto farà un buon lavoro. Un momento molto significativo anche per la nostra Lista civica che, per la prima volta in undici anni, riesce ad esprimere un proprio nominati all’interno di un consiglio di amministrazione così importante e strategico per il territorio”.