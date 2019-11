Volley Club Arezzo in trasferta a Prato

Settima giornata di campionato regionale di Serie C girone A, i Botoli di coach Rossi se la vedranno con la formazione di Prato in trasferta.

Difficile impegno per i neroamaranto che proveranno ad allungare la striscia di due vittorie consecutive, di fronte una formazione che ha vinto cinque gare su sei e che non si lascerà superare facilmente.

La formazione di coach Novelli è un gruppo di atleti giovani ma con alle spalle già un bel bagaglio di esperienza tra giovanili e categorie, hanno già messo in mostra tutta la loro forza in questo inizio di campionato raccogliendo già 14 punti e la terza piazza in classifica.

“servirà una grande prestazione per impensierire i nostri avversari” -prosegue coach Rossi- “noi veniamo da due belle vittorie, i ragazzi daranno il loro massimo per allungare la striscia e tentare di far punti”.

L’appuntamento è per Sabato 30 alle ore 18:00a Prato.