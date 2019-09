Ruba portafoglio da un’auto, beccato dai carabinieri

Ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Arezzo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arezzo, coadiuvati da personale della Polizia Locale, hanno proceduto all’arresto di un italiano, 37enne, pluripregiudicato, per aver rubato un portamonete all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Signorelli.

I carabinieri, che transitavano in zona, hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta. Poco dopo lo stesso è stato sorpreso mentre asportava alcuni oggetti contenuti all’interno di una di esse. Alla vista dei Carabinieri, il 37enne si è dato alla fuga. Dopo alcuni metri di inseguimento, i militari sono riusciti a bloccarlo ed ad arrestarlo. Nella sua disponibilità è stato rinvenuto un portamonete contenente alcuni euro asportato poco prima all’interno della vettura.

Dagli accertamenti successivi è emerso che l’arrestato è sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e destinatario di un foglio di via obbligatorio dal comune di Arezzo.

Gli oggetti rubati sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre l’uomo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Arezzo in attesa di rito direttissimo previsto per oggi. Dovrà rispondere dei reati di furto aggravato e della violazione delle citate misure di prevenzione.