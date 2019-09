Salute e sicurezza, serie di incontri nei centri di aggregazione sociale. L’assessore Tanti: “Stretta collaborazione con polizia locale e Usl”

Una serie di incontri con i cittadini, presso i centri di aggregazione sociale, che ruoteranno intorno ai temi della salute e della sicurezza. Il programma degli appuntamenti nei Cas di Villa Severi, Tortaia, San Marco, Pionta, Indicatore e Battifolle, è stato presentato stamani in conferenza stampa dall’assessore Lucia Tanti. Il calendario si aprirà venerdì 4 ottobre ed è stato ufficializzato fino al 3 dicembre. La serie di iniziative ha ricevuto il patrocinio del Comune di Arezzo, della Usl Toscana sud est e dell’ordine dei medici.

“I Cas svolgono una importante funzione di coesione e di aggregazione sociale – ha spiegato l’assessore Lucia Tanti – ma in questo caso voglio sottolineare anche quella di informazione per la cittadinanza su argomenti delicati quali salute e sicurezza. Da parte dell’amministrazione c’è condivisione piena per le modalità e le finalità di queste iniziative, portate avanti in stretta collaborazione con la polizia locale e con la Usl”.

Roberto Prestigiacomo, ispettore della polizia locale di Arezzo: “La sinergia tra enti è molto importante quando si tratta di dare risposte puntuali, precise ai cittadini. La polizia locale parteciperà attivamente all’organizzazione di due incontri (il 22 novembre a Villa Severi, il 3 dicembre a Tortaia) sugli interventi per la sicurezza delle categorie deboli. I reati contro gli anziani sono in aumento ed è un dato che non possiamo ignorare”.