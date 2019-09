A Monte San Savino, ponte dell’Esse, all’1 e 30 di stanotte, si è verificato un incidente tra auto. Due le persone del posto rimaste ferite.

Si tratta di un 24enne portato ad Arezzo in codice giallo per trauma agli arti e una 31enne portata, sempre ad Arezzo, in codice rosso per trauma addome e torace.

Sul posto oltre ai sanitari i carabinieri.