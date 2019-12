Scuola – lavoro, studentesse di estetica “offrono” trattamenti di bellezza agli ospiti della Casa Pia

L’iniziativa, giunta alla terza edizione, coinvolge le ragazze di “Operatore del benessere ed estetica”

Fino alla fine dell’anno scolastico sono proposti trattamenti di cura e bellezza per gli ospiti dell’istituto

AREZZO – Giovani studentesse a confronto con la terza età nel progetto di alternanza scuola-lavoro “Nonni in bellezza”. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è ospitata dalla Casa di Riposo Fossombroni e coinvolgerà le ragazze del percorso di studi “Operatore del benessere e estetica” dell’istituto Margaritone-Vasari che arricchiranno la loro tradizionale formazione tra i banchi attraverso l’incontro con i residenti dell’istituto cittadino. Per una mattina al mese fino al termine dell’anno scolastico, circa cinquanta studentesse di seconda e di terza si recheranno alla Casa Pia per mettersi alla prova in speciali trattamenti di benessere e di bellezza rivolti agli anziani con il coordinamento della professoressa Serena Leonardi e delle estetiste professioniste Cristina Conti e Rossella Gepponi. «Il valore di questo progetto è reciproco – commenta Paola Petruccioli, presidente della Casa di Riposo Fossombroni. – Le studentesse vivono infatti un’opportunità di crescita e di formazione con i nostri ospiti che, a loro volta, possono godere di preziosi momenti di benessere, di cura di sé e di incontro intergenerazionale».

“Nonni in bellezza” permetterà alle studentesse di provare sul campo la loro futura professione e di concretizzare quanto appreso nelle lezioni a scuola, proponendo momenti di cura del corpo per gli ospiti della Casa Pia tra manicure, smalto alle unghie, pulizia del viso e pedicure. Il progetto è caratterizzato anche da una particolare cura verso la sicurezza dell’anziano per proporre trattamenti studiati a seconda delle eventuali problematiche medico-sanitarie, mentre la novità della terza edizione è la maggior attenzione che sarà rivolta al benessere psico-fisico delle persone coinvolte attraverso massaggi rilassanti alle mani, ai piedi e al viso. «Questo progetto rappresenta per le nostre studentesse un’esperienza di forte sensibilizzazione sociale – continua Roberto Santi, dirigente scolastico del Margaritone-Vasari. – L’approccio alla terza età è inizialmente vissuto con tensione e titubanza perché i ragazzi sono sempre meno abituati a rapportarsi e ad operare con gli anziani, ma i timori iniziali lasciano subito il posto alle emozioni di vivere, capire e sperimentare situazioni diverse dalla quotidianità».

Oltre al valore formativo e professionale, “Nonni in bellezza” è animato anche dalla più alta volontà di proporre un incontro intergenerazionale che favorisca occasioni di confronto e di dialogo tra giovani e anziani. A testimoniare la bontà di questo progetto è proprio lo spirito dei residenti e delle residenti della Casa Pia che, nelle precedenti edizioni, hanno sempre dimostrato disponibilità ed entusiasmo nel sottoporsi ai trattamenti delle studentesse. «“Nonni in bellezza” – aggiunge Stefano Rossi, direttore della Casa di Riposo Fossombroni, – si ripete per il terzo anno consecutivo, a dimostrazione della bontà del percorso svolto. Per i nostri ospiti, infatti, è importante sentirsi gratificati nell’incontro con i giovani e nella cura di sé che non deve essere trascurata nemmeno con l’avanzare dell’età».