Seconda trasferta stagionale per l’Amen Scuola Basket Arezzo a Prato

Domenica pomeriggio alle ore 18 l’Amen Scuola Basket Arezzo farà visita alla Pallacanestro 2000 Prato, arbitri Frosolini di Grosseto e Rinaldi di Livorno. Nella scorsa stagione le due squadre hanno conquistato la promozione in Serie C Gold, campionato dove alla alla terza giornata si affrontano con 2 punti in classifica. Dopo la bella prestazione contro Valdisieve gli amaranto cercheranno di dare continuità ai risultati contro un avversario storicamente ostico. Nelle ultime due stagioni infatti le sfide con la Pallacanestro 2000 Prato hanno regalato solo amarezze all’Amen, in tutte e 4 le occasioni infatti la squadra guidata in panchina da coach Pinelli si è sempre imposta. Interrompere questa striscia negativa sarà uno stimolo maggiore per gli amaranto che dovranno comunque rimanere concentrati per tutti i 40 minuti evitando la partenza ad handicap vista contro Valdisieve.

Prato ha confermato gran parte della rosa dello scorso anno, puntando sul gruppo che ha conquistato la promozione in Serie C Gold dove al posto di Capitan Biscardi è arrivato il giovane Navicelli già affrontato dalla SBA quando vestiva la maglia di Quarrata. Teatro della sfida sarà la Palestra delle Scuole Toscanini con palla a due prevista per domenica 13 Ottobre alle ore 18.

In questo weekend partono anche altri campionati in casa Scuola Basket Arezzo, Sabato alle 18.30 prima gara per l’Amen nel campionato di Promozione.

La squadra che quest’anno è stata affidata a coach Antonio Bindi con vice Stefano Biancucci affronterà al Palasport Estra la Polisportiva Valle Mugnone. Martedi sarà poi il turno della Tecnoil Under 18 Gold che affronterà nel primo turno di campionato la lunga trasferta di Grosseto, mentre Giovedi la Chimet Under 16 Gold sarà ospite del Terranuova Basket.

Nel fine settimana saranno in campo anche altre squadre, con l’Under 18 Gold che si preparerà all’esordio affrontando in amichevole la Polisportiva Galli, con la DuniaPack Under 14 Elite e la Nova Verta Aquilotti 2010 che si confronteranno con i Dukes Sansepolcro.

Infine la Galvar Under 13 Rosso parteciperà ad un Torneo in due giorni a Tavarnelle Val di Pesa, avversari della prima fase Virtus Siena, Quarrata e DLF Firenze.