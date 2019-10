Torna il Mercatale sotto ai portici di via Roma

Insieme alla Fiera Antiquaria torna l’appuntamento sabato 5 ottobre sotto i Portici di Via Roma con il Mercatale di Arezzo, grazie alla regia di Confesercenti Arezzo.

Sarà la nona edizione del 2019 e si svolgerà con orario 9-19. Numerose le aziende protagoniste con l’ampia e qualificata varietà di prodotti tra cui i salumi e formaggi del Casentino, Valdarno e Valtiberina, i legumi e la frutta secca di qualità, i prodotti da forno dolci e salati, la verdura e la frutta, le marmellate e i succhi, oltre a fiori e piante.

“Con l’arrivo dell’autunno tornano sui banchi della manifestazione – sottolinea per la Confesercenti Lucio Gori – le tipiche produzioni di questa stagione come miele, castagne, uva, cioccolata artigianale. È nostra intenzione rilanciare e promuovere la rete del Mercatale di Arezzo. Un mercato che è nato inizialmente in piazza Sant’Agostino, per poi successivamente approdare nell’area di piazzetta sopra i Ponti, Via Ser Petraccolo e Portici di via Roma.

Il Mercatale ha un disciplinare che prevede la partecipazione di aziende agricole e artigianali, di prodotti km 0 o comunque della provincia di Arezzo, in base alla stagionalità. Le finalità della manifestazione sono quelle della promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari aretine. In questi anni è stato fatto un lavoro importante ed il cui patrimonio di prodotti e professionalità non può essere disperso”.