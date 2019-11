Un laboratorio teatrale da record al Liceo Classico e Musicale

Novantatre studenti del Liceo Classico e Musicale alla scoperta del teatro con l’associazione culturale Noidellescarpediverse.



L’istituto cittadino è tornato ad ospitare i laboratori teatrali tenuti da Riccardo Valeriani con la collaborazione di Samuele Boncompagniche, in questa nuova edizione, si apprestano a battere ogni record perlongevità e per numero di ragazzi: il progetto, infatti, si svolge ininterrottamente da ventisette anni (la prima volta fu proposto nel 1992-1993) e ha registrato una sempre più alta adesione con l’attualecoinvolgimento di quasi il 15% degli alunni della scuola. I novantatreallievi saranno divisi in quattro gruppi e, nei prossimi mesi, saranno impegnati nella preparazione di veri e propri spettacoli che verrannopresentati da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2020 al teatro “Pietro Aretino” nella seconda edizione di una rassegna dal titolo “Il classico in scena” che rappresenterà un vero e proprio festival interamente dedicato al Liceo aretino. Il percorso, svolto con il sostegno del dirigente scolastico Mariella Ristori e della professoressa Rosanna Gadani, accompagnerà prima i ragazzi a padroneggiare le tecniche espressive, vocali e mimiche del teatro, poi li metterà alla prova nell’elaborazione e nell’interpretazione di un testo, e infine assicureràloro le emozioni di esibirsi davanti ad un vero pubblico.

La grande novità di questo anno scolastico sarà la preparazione di un quinto spettacolo, “Lisistrata” di Aristofane, che impegnerà una ristretta selezione di allievi-attori e che andrà in scena martedì 9 giugno direttamente al teatro “Petrarca”. Questo ulteriore percorso dà seguito ad un lavoro di traduzione della celebre commedia greca dalla lingua originale all’italiano che è stato svolto nello scorso annoscolastico da alcune classi del Liceo Classico insieme ai professori Fabrizio Buscemi ed Elena Saletti, arrivando ad una versione particolarmente attinente all’originale che sarà ora adattata in formateatrale da parte di Boncompagni. Lo spettacolo, frutto della regia diValeriani, coinvolgerà l’intero istituto perché la recitazione sarà sostenuta dalle musiche composte ed eseguite dal coro e dall’orchestra del Liceo Musicale con il coordinamento del professor Michele Lanari, andando così a proporre al pubblico una produzione altamente professionale curata dagli stessi studenti. «“Lisistrata” – commenta Boncompagni, – è un progetto ambizioso che vuole valorizzare la didattica del Liceo Classico e Musicale a tutti i livelli, dalla traduzione di un testo alla creazione delle musiche. I ragazzi, inoltre, avranno modo di confrontarsi con professionisti dei vari settori e di impegnarsi nella produzione di un’opera che sarà messa in scena in una cornice d’eccezione quale il teatro “Petrarca”, permettendo cosìdi vivere un ulteriore salto di qualità al tradizionale laboratorio che ormai da ventisette anni è portato avanti con costanza e passione da Riccardo Valeriani all’interno dell’istituto cittadino».