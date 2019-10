“Un orto in giardino”. Percorso sensoriale all’asilo comunale di via Cesti

Un orto in giardino all’asilo nido comunale di via Cesti. Oggi alle 17 i genitori dei bambini sono stati invitati a portare una piantina da inserire in un percorso sensoriale/aromatico libero, creativo e utile. Lo spazio verde potrà essere utilizzato per tutto il periodo scolastico da uno o più educatori con un piccolo gruppo di alunni.

L’ambiente sarà allestito nell’area verde in prossimità dell’ingresso dell’asilo per valorizzare una significativa parte del giardino, proporre esperienze sensoriali, olfattive, motorie insieme a genitori, nonni, coordinamento pedagogico ed esperti.

I bambini saranno stimolati alla manualità, alla possibilità di sporcarsi, alla conoscenza della natura, alla libertà di movimento, ad associare competenze linguistiche e sensoriali e percepire la ciclicità del tempo.

La proposta vuole promuovere e valorizzare l’ordine e il rispetto della natura. Nell’attività sarà coinvolto tutto il gruppo di lavoro con verifiche periodiche sull’andamento delle esperienze di vita pratica e con il coinvolgimento del personale della cucina. Inoltre sono previste riunioni con i genitori per la visualizzazione di documentazione fotografica e laboratori a tema. Il progetto prevede anche uscite e incontri con esperti da svolgere durante il corso dell’anno.

Queste le essenze per il percorso sensoriale: mirto, menta e mentuccia, salvia, rosmarino, nippitella, erica, corbezzolo, leccio, alloro, borraggine, spigo lavanda, glicine, giaggiolo blu e bianco, olivo, vite americana, gelsomino, bambù, incenso in vaso.