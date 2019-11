Da lunedì 2 a martedì 10 dicembre

I lavori stradali per la realizzazione di una nuova infrastruttura telefonica in fibra ottica comporteranno da lunedì 2 a martedì 10 dicembre il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato di circolazione, regolato da movieri, in via Chiari dal civico 40 all’intersezione semaforica con via Calamandrei e in quest’ultima dallo stesso semaforo per una lunghezza di 150 metri in direzione Ponte a Chiani.

Orario 8,30 – 17,30.