ACF Srezzo: ufficiale, arriva in prestito Ceccarelli dal Perugia

L’ACF Arezzo SSDARL comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’ A.C. Perugia Calcio Femminile i diritti alle prestazioni sportive di Martina Ceccarelli per la stagione 2020/21. La giocatrice classe ’97, di ruolo centrocampista offensivo, arriva dalla squadra umbra dopo una militanza di oltre nove anni, che l’hanno portata anche a vestire la maglia della Nazionale Italiana Under 17, con cui ha conquistato due terzi posti nel 2014: il primo agli europei in Inghilterra e il secondo al Mondiale in Costa Rica.