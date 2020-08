E’ attivo il portale “RIPARTIAMO DAL CASENTINO”, il progetto che mette in contatto negozianti e acquirenti della vallata

“Una dichiarazione d’amore per i nostri luoghi preferiti che vuole essere un punto di incontro in rete”. Lo ha definito così Claudio Barolo, consigliere di Poppi e ideatore del portale “Ripartiamo dal Casentino”, attivo da oggi. Qui, i cittadini possono comunicare direttamente con le attività locali e trovare soluzioni immediate su qualsiasi esigenza relativa a prodotti, servizi e Informazioni. Il progetto per la realizzazione del portale internet, è nato con il fine di avvicinare la popolazione al mondo produttivo locale, mettendo in contatto negozianti e acquirenti del Casentino e creando opportunità economiche per tutti. I cittadini possono comunicare direttamente con le attività locali e trovare soluzioni immediate su qualsiasi esigenza relativa a prodotti, servizi, informazioni, ecc.

“Le attività locali hanno bisogno di una mano – ha spiegato Barolo – per sostenere il territorio l’invito che mi sento di rivolgere ai casentinesi è di acquistare dai negozio del posto, prodotti, servizi oppure una gift card da utilizzare o regalare. Insieme possiamo dare un aiuto concreto alle nostre attività preferite. Spero vivamente che questa idea venga abbracciata da tante realtà lavorative, piccole e grandi che siano, per avere semplicemente una nuova opportunità di crescita e di espansione”.