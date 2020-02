Al Teatro Dovizi va in scena “Trovata una sega!”

Prosegue la Stagione Teatrale al Teatro Dovizi, curata da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo.

Sabato 29 febbraio alle 21:30 va in scena “TROVATA UNA SEGA!”, racconto su Livorno, Modigliani e “lo scherzo del secolo” dell’estate 1984. Scritto, diretto e interpretato da Antonello Taurino, luci Ornella Banfi, suono Ivan Garrisi, prodotto da Teatro della Cooperativa.

La leggenda la conoscevano tutti, a Livorno: nel 1909 Modigliani pare avesse gettato nel Fosso Reale alcune sue sculture, deluso per lo scherno di amici incompetenti che lo avevano deriso per quelle opere. Ma quando nel 1984, per celebrarne i cent’anni dalla nascita, il Comune ne azzarda tra roventi polemiche il temerario recupero, avviene la pesca miracolosa di tre teste.

I maggiori critici d’arte non hanno dubbi a sancire: «Sono dei capolavori, sono di Modigliani!». Ma dopo un mese si scopre che… non eran proprio di Modigliani… L’invasamento collettivo nel cortocircuito vero-falso e il mistero di alcune morti mai chiarite.

Tre studenti burloni e un pittore-portuale dalla vita maledetta. Uno spaccato sociologico sull’Italia d’allora e tantissima, memorabile, comicità involontaria: ecco gli ingredienti di quello che fu definito “lo scherzo del secolo”.

Teatro Dovizi – Bibbiena

sabato 29 Febbraio 2020 alle 21:30



Posto unico € 11

Biglietto ridotto € 8 studenti universitari carta Studente della Toscana

“Biglietto futuro” under 30 e possessori Carta dello spettatore FTS € 10

Info e prenotazioni:

0575 561856

379 1425201 (anche sms e WhatsApp)

[email protected]