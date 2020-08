M5S: “Inquinamento e raddoppio dell’inceneritore di San Zeno. A destra tutti d’accordo. E a sinistra ?”

“Viste le uscite pubbliche del sindaco uscente a fianco dell’attuale presidente di Aisa Cherici,

risulta evidente come il progetto del raddoppio dell’inceneritore di San Zeno trovi purtroppo

d’accordo tutta la destra aretina.

E la sinistra? Qual è la loro posizione su questo argomento? Non c’è nessun intervento del

Pd mentre una delle liste a sostegno del loro candidato sindaco, Arezzo 2020, è d’accordo

con il modello Rifiuti Zero che ovviamente non prevede l’ampliamento del l’attività

inceneritrice dell’impianto di San Zeno.

La domanda appare scontata, ma non lo è, perché è stata la Regione Toscana, governata

proprio dalla sinistra, che ha approvato il progetto per il raddoppio dell’inceneritore di San

Zeno.

Vogliamo chiarezza per i cittadini perché, lo ribadiamo a gran voce, il Movimento 5 Stelle è

assolutamente contrario a questo cosiddetto raddoppio del quantitativo da bruciare.

Entriamo in un periodo caldo e non solo perché siamo ad agosto, e anche i dettagli fanno la

differenza.

Il Movimento 5 Stelle correrà da solo alle prossime elezioni comunali.

Noi non abbiamo nessuno da accontentare, quello che promettiamo diventa per noi un

impegno solenne, nel solo ed unico interesse collettivo degli Aretini.”

Movimento 5 Stelle Arezzo