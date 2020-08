Arezzo nel cuore presenta altri due candidati, si tratta di Fabiana Ferraro Tersini e Marco Cacchiani

La lista Arezzo nel cuore, che confluisce in quella di Forza Italia, presenta altri due nomi di candidati al Consiglio comunale per le elezioni amministrative del 20-21 settembre.

Si tratta di Fabiana Ferraro Tersini e Marco Cacchiani.

Fabiana Ferraro Tersini, nata ad Arezzo, classe 1975, a sedici anni ha terminato le scuole medie e ha iniziato a lavorare come operaia per aiutare economicamente la famiglia, poiché la madre era rimasta vedova con due figlie piccole. Per venti anni ha lavorato nel settore dell’oreficeria e, altrettanti, li ha vissuti come volontaria alla Croce Bianca di Arezzo, che, suo malgrado, ha dovuto lasciare per motivi di salute. È stata già candidata alle elezioni comunali per il centrodestra nel 2011. ”Mi sono sempre interessata dei problemi riguardanti il sociale, il degrado e le case popolari, anche prima di questa candidatura, e continuerò a farlo pure dopo, anche perché sono questioni che mi coinvolgono personalmente – spiega Fabiana. Mi sono candidata per cercare di fare qualcosa in più per la nostra bellissima e amata Arezzo e la motivazione l’ho trovata con l’appoggio dell’associazione Arezzo nel cuore che ha voluto darmi fiducia”.

Marco Cacchiani, nato ad Arezzo, classe 1987, abita a Rigutino con la moglie. “Ho deciso di candidarmi con Arezzo nel cuore perché tengo molto alla città e alla frazione in cui vivo, una comunità molto attiva” dice Marco. Inoltre, aggiunge: “mia moglie è di nazionalità rumena ed abbiamo un legame molto forte con questa comunità che ad Arezzo è ben inserita”.