Festival Teatro e Musica, Tentativo n.8 va in scena a San Sepolcro

Commissionato dal Festival delle Nazioni per una coproduzione Festival delle Nazioni e Associazione Culturale Laboratori Permanenti, torna il Festival Teatro e Musica 2020 che si terrà a Sansepolcro e in Valtiberina Toscana dal 14 al 31 agosto. Giunta alla sua sesta edizione, la manifestazione si concentra sul connubio tra teatro e musica; promettendo un calendario ricco di appuntamenti di qualità.

Venerdì 28 agosto alle ore 21.00, presso il Cortile giardino del Teatro della Misericordia di Sansepolcro (AR), Caterina Casini – attrice, autrice e regista, nonché direttrice artistica della manifestazione – mette in scena Tentativo n. 8 (Di Renzo Editore) di Marina Višneveckaja. Dopo il successo dello scorso anno, si rinnova infatti la collaborazione con il Festival delle Nazioni di Città di Castello con la coproduzione di uno spettacolo di teatro musicale Realtà sogno delirio nella letteratura russa: un progetto artistico basato su testi di vari autori russi – da Majakovskij a Charms, dalla Višneveckaja a Tarkovskij, da Puškin a Teffi e alla Cvetaeva – elaborati da Caterina Casini con la collaborazione di Marilena Rea e con le musiche in prima esecuzione assoluta di Daniele Furlati. In scena Caterina Casini e Federico Pacifici.

Marina Višneveckaja nasce nel 1955 a Charkov, in quella che all’epoca era l’Ucraina Sovietica. Scrittrice, sceneggiatrice e autrice televisiva, la sua produzione artistica inizia nel 1972 con una serie di racconti umoristici, per poi spaziare anche nella poesia e nella letteratura per bambini e ragazzi, fino ad arrivare al romanzo nel 1991. I suoi romanzi più famosi sono: Vedere un albero (1997), Per tentativi (2004), Alfabeto (2008), La vita eterna di Lisa K. (2018). Tra il 2015 e il 2018 ha pubblicato i volumi del Dizionario dei cambiamenti, una riflessione sulla lingua dei tempi moderni. Laureata in sceneggiatura all’Università VGIK di Mosca, è conosciuta nel mondo della televisione russa per una serie in 12 episodi su La storia segreta dell’arte, diversi cartoni animati e dieci documentari sui grandi leader sovietici. Attualmente vive e lavora a Mosca.

Per info e ticket: www.festivalnazioni.com; [email protected]

https://www.festivalnazioni.com/eventi/realta-sogno-e-delirio-nella-letteratura-russa/

