Bagno di folla in Piazza Grande per Giorgia Meloni

Il secondo grande evento organizzato da Fratelli d’Italia in questo weekend è stato un vero e proprio bagno di folla. In Piazza Grande, nell’area aperitivo del ristorante “Lancia d’Oro”, militanti e simpatizzanti si sono incontrati con i candidati per il Comune e la Regione alle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre, nell’attesa dell’arrivo dell’ospite d’onore della serata: la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

LA DIRETTA DA PIAZZA GRANDE



Impegnata in giro per tutta la Toscana dalla mattina, la leader di Fratelli d’Italia è giunta in Piazza Grande poco dopo le 21:00, accolta dal lungo applauso della grande folla. Accompagnata dall’Onorevole Giovanni Donzelli e da Francesco Macrì, ha incontrato il Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e i candidati, prima di concedersi a decine di selfie con militanti e simpatizzanti.

“L’ultima volta che ero stata in questa piazza era per la Giostra del Saracino, che purtroppo quest’anno non si è potuta correre” – ha detto la Presidente di Fratelli d’Italia nel suo breve saluto alla folla che l’attendeva – “E’ una prova della nostra identità, e noi sappiamo che è proprio questa la forza più grande che abbiamo. E’ quello che ci tramandano i nostri padri, quello che tramanderemo ai nostri figli”.

“Dateci una mano” – ha poi chiesto a tutti i militanti intervenuti alla serata – “Fortunatamente manca poco e vorrei tornare per festeggiare con voi. Per festeggiare la libertà di questa Regione. Per festeggiare la possibilità di questa terra straordinaria di avere una classe politica all’altezza della sua gente. La politica e la democrazia esistono solo se i partiti sono vincolati alle promesse che fanno ai cittadini. E per noi la parola data ai cittadini è sacra. Se voi ci date una mano vi potremo dimostrare che c’è un altro modo di fare politica, che mette al centro non l’interesse del partito, ma i bisogni dei cittadini” – ha concluso la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni prima del brindisi con Alessandro Ghinelli Sindaco e con i candidati delle liste per il Comune e per la Regione Toscana.