Bibbiena, il sindaco: “tornato a casa anche l’ultimo ricoverato”

“Il caso positivo di Bibbiena è la consorte di un signore già positivo. La signora è asintomatica e sta bene. Giornata comunque positiva in quanto è tornato a casa l’ultimo ricoverato bibbienese.

Quindi il bilancio di Bibbiena è di 13 casi nessun ricoverato. In Casentino i casi positivi sono 31 positivi e nessun ricoverato” spiega il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, che commenta ancora:

“a questo proposito il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Da sottolineare questo aspetto, siamo ad oggi una rarità in provincia. Il Casentino è attualmente la vallata con meno casi. Il risultato di una task force fatta da istituzioni, igiene pubblica e forze dell’ordine che ha funzione in maniera perfetta. Per questi motivi ritengo che da qui in avanti l’impegno di tutti, cittadini compresi, deve essere raddoppiato. Non possiamo permetterci di perdere ciò che abbiamo ottenuto con i sacrifici di tutti. Torno anche a riparlare e quindi sollecitare affinchè vengano aumentati i numeri dei tamponi. Ora è il momento giusto per farne il più possibile.

La nostra situazione positiva va in un certo senso blindata: in sostanza non dobbiamo far entrare il covid-19 in situazioni di fragilità e questo si scongiura solo facendo più tamponi. Su questo insisterò ancora”.

