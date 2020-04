Bibbiena parte il progetto “Buoni spesa”

Ad annunciarlo è l’Assessore al Sociale Francesco Frenos al termine di un percorso molto intenso che ha visto Giunta Esecutiva e Servizi Sociali lavorare alacremente per restringere il più possibile i tempi per l’assegnazione degli aiuti.



Dalla manovra del Governo sono stati assegnati a Bibbiena 72 mila euro per questa finalità. La Giunta, seguendo le indicazioni fornite dalla Protezione Civile, ha deciso che gli aiuti in questione saranno indirizzati a nuclei familiari che in questo periodo si trovano in difficoltà per motivi legati alla mancanza di lavoro, prevedendo per coloro che sono già in carico ai servizi sociali altri tipi di sostegno.



Da sabato mattina sul sito del Comune si troverà tutta la documentazione per fare richiesta dei buoni spesa. Il tutto dovrà essere gestito preferibilmente per via telematica per evitare il più possibile movimenti di persone.



Una volta che le domande saranno pervenute al Comune, spetterà ad una commissione apposita fare una valutazione complessiva e stilare la graduatoria in questione.



I buoni alimentari saranno spendibili in tutti i negozi alimentari del territorio comunale.



Ogni nucleo familiare avrà un buono di 40 euro spendibile in un’unica soluzione; per ogni figlio c’è un buono aggiuntivo di 20 euro.



Per coloro che non hanno diritto ai buoni alimentarisecondo le regole definite in base a direttive nazionali, ma versano comunque in condizione di difficoltà, è stata organizzata la distribuzione di pacchi alimentari. A questo scopo il Comune attiverà a brevissimo un centro di distribuzione in un capannone gentilmente concesso da un privato, che si trova nelle immediate vicinanze della caserma dei Vigili del Fuoco, in cui la protezione civile comunale ( formata da Giunta, Misericordie di Bibbiena e Socie e Croce Rossa) avrà il compito di distribuire i pacchi.



L’Assessore al Sociale Francesco Frenos commenta: “Un grande lavoro per arrivare ad una soluzione che speriamo possa colmare l’emergenza in cui stanno vivendo molte famiglie. La consegna di due buoni spesa per due settimane consecutive ai nuclei familiari aventi diritto, nasce dalla volontà di valutare un possibile allargamento della platea, ovvero aumentare il numero dei nuclei a cui consegnare i buoni. E questa è uno degli aspetti che abbiamo voluto fortemente come Giunta. Altra cosa è l’indicazione dei piccoli negozi di generi alimentari. Anche questa è una manovra che ci consente di rafforzare certe piccole economie locali. Sono molto soddisfatto di questo percorso per il quale ringrazio sia gli addetti all’ufficio dei servizi sociali che i membri della Giunta e ovviamente il Sindaco e la protezione civile comunale. Come amministratore monitoreremo affinchè il progetto si svolga nel migliore dei modi a beneficio di chi in questo momento vive in reali ristrettezze e difficoltà”.