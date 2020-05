Bibbiena, un’ordinanza del Comune libera gli orari di estetiste e parrucchieri

Il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli ha firmato questa mattina due ordinanze relative agli orari di apertura e chiusura di estetiste e parrucchieri con la quale libera questi ambiti professionali da alcune restrizioni di orario.

Nel dettaglio l’ordinanza parla di un orario di apertura e chiusura che può andare dalle 7 del mattino alle 23 di sera con possibilità di rimanere aperti la domenica e le festività.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta così la decisione presa e attuata attraverso le due ordinanze firmate nel corso della mattinata: “Ho ritenuto fosse importante dare un segnale forte a questi settori che, durante la chiusura delle attività, hanno sofferto moltissimo. Per questo ho voluto togliere le vecchie restrizioni dando possibilità di apertura diverse. In città e non solo questo percorso è già stato intrapreso da tempo e mi sembrava giusto in questo momento seguire l’esempio che ritengo virtuoso, ora pi che mai che dobbiamo ripartire tutti insieme. In generale mi considero un liberista ovvero non ritengo sia giusto imporre limitazioni a questi settori lavorativi come ad altri, lasciando alla loro libera scelta l’organizzazione del lavoro nel corso della settimana. Rammento, comunque, che per gli altri settori non ci sono restrizioni particolari nel nostro comune”.