Modalità di donazioni a Montevarchi per emergenza Covid19

A Montevarchi è possibile sostenere gli sforzi che sta compiendo la comunità attraverso due diverse modalità di donazione:

– il Fondo Emergenza Coronavirus, promosso dalla “Curva Sud Vasco Farolfi” con il sostegno del Comune di Montevarchi, Società Aquila Calcio, Avis Montevarchi e Associazione Memoria Rossoblu, per aiutare l’Ospedale del Valdarno.

Chi fosse interessato può continuare a dare un contributo a:

Causale: Fondo Emergenza Coronavirus IBAN: IT16N0103071540000002373521

BIC: ASCITMMMON Intestato: COMUNE DI MONTEVARCHI

– effettuare donazioni a favore delle misure urgenti di solidarietà alimentare per incrementare il fondo di solidarietà alimentare a disposizione del Comune di Montevarchi per buoni spesa a favore di famiglie in difficoltà.

Chiunque voglia contribuire potrà farlo tramite bonifico sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Montevarchi:

IBAN IT 47 B 01030 71540 000001657306 con causale “Solidarietà alimentare”.