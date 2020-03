Evitare di uscire da casa per presentare una denuncia si può. In questi giorni in cui è più che mai indispensabile limitare le uscite ai casi di assoluta necessità per evitare qualsiasi occasione di contagio e di ulteriore diffusione del virus COVID-19, il Comando Carabinieri Provinciale di Arezzo informa i cittadini che per presentare le denunce di smarrimento e di furto ad opera di ignoti è possibile avvalersi del servizio di denuncia [email protected] web accessibile dal sito istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, nella sezione “Servizi per il cittadino”.

Attraverso una procedura guidata è, infatti, possibile compilare la denuncia online attraverso pc o smartphone, scegliendo la Stazione dei Carabinieri più vicina presso la quale recarsi successivamente per sottoscrivere e ritirare la denuncia, prenotando un appuntamento così da ridurre i tempi di attesa nonché le occasioni di contatto con altri cittadini.

Nell’incoraggiare il più ampio utilizzo del servizio, si invitano i cittadini a visionare il video tutorial in cui si forniscono tutte le necessarie indicazioni, accessibile dalla home page del sito www.carabinieri.it .