S.S. Arezzo e OA insieme nella partita più importante: “Il nostro campionato si gioca al San Donato”

La Società Sportiva Arezzo e Orgoglio Amaranto scendono in campo nella partita più importante, quella che si sta giocando all’ospedale San Donato di Arezzo per fronteggiare l’emergenza Covid-19. La Società sostiene e promuove la raccolta fondi per i reparti di terapia intensiva e di malattie infettive dell’ospedale San Donato.

“Siamo orgogliosi di affiancare Orgoglio Amaranto in questa sfida con l’obiettivo di aiutare tutti coloro che sono in prima linea in queste settimane dure e delicate” dice il Presidente della S.S. Arezzo Giorgio La Cava.

Di seguito le coordinate per effettuare la propria donazione:

IBAN: IT08E0848914100000000378325

INTESTATO A COMITATO ORGOGLIO AMARANTO

CAUSALE: Il nostro campionato si gioca al San Donato

Con PayPal collegandosi alla pagina specifica sul sito di Orgoglio Amaranto