Chimera Arcobaleno lancia il progetto “La solidarietà non discrimina”. Campagna di crowdfunding per i progetti

Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo scende in prima linea con una campagna di solidarietà a sostegno di progetti dedicati alle persone che vivono situazioni di marginalità nel territorio aretino, aggravate dall’emergenza Coronavirus.

Sarà possibile donare tramite la piattaforma ProduzioniDalBasso.com , Chimera Arcobaleno ha già messo a bilancio la cifra di 1.000€, poiché l’urgenza è immediata le prime donazioni cominceranno da subito e si ripeteranno man mano che le donazioni cresceranno.

Tramite i canali social e sulla pagina della campagna tutti potranno essere aggiornati sugli sviluppi e le donazioni che verranno effettuate.

“E’ proprio la nostra vocazione alla lotta contro le discriminazioni che ci ha portato, in questi giorni di emergenza sanitaria mondiale, a rivolgere il nostro pensiero a quelle persone che vivono quotidianamente situazioni di marginalità, aggravate in questi mesi dall’emergenza sanitaria per Covid-19” afferma la Presidentessa dell’Associazione, Veronica Vasarri, “Nelle scorse settimane abbiamo fatto un intenso lavoro di rete, attingendo a collaborazioni già consolidate o creandone di nuove, per individuare alcuni progetti che nel territorio aretino si prendono cura di persone che vivono situazioni di marginalità e disagio, come i senza fissa dimora, detenuti, individui e famiglie senza sussistenza primaria”.

I progetti e le associazioni che verranno sostenuti con la campagna di crowdfunding sono:

– OLTRE IL MURO ODV: Associazione di volontariato che opera all’interno della Casa Circondariale di Arezzo

– FRATERNITA’ FEDERICO BINDI: le attività della Onlus consistono in attività di ospitalità e soccorso a persone senza tetto, povere e straniere, attraverso un centro diurno e progetti attivi di co-housing

– CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI AREZZO: si sta adoperando per portare assistenza a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto e sostegno, sia umano che sanitario

– UNICOOP FIRENZE / PROGETTO “LA SPESA SOSPESA”: i fondi raccolti finanzieranno l’acquisto di pacchi alimentari che saranno ritirati dalle associazioni di volontariato del territorio. Ogni pacco acquistato sarà consegnato dalle associazioni direttamente alle persone che vivono in condizioni di povertà e a quanti stanno attraversando momenti difficili a causa della crisi economica innescata dall’emergenza Coronavirus.

L’auspicio è quello di riuscire a raddoppiare, se non triplicare la donazione: insieme potremo essere molto più d’aiuto, sostenere più progetti e donare sempre di più.

In questi giorni strani dobbiamo essere più uniti/e e solidali che mai.

Link della campagna su Produzioni dal Basso: https://www.produzionidalbasso.com/project/la-solidarieta-non-discrimina-aiutiamo-le-persone-ai-margini/