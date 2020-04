Il primario spiega la rivoluzione della dermatologia: “pre triage telefonico con gli specialisti. Visite e interventi per le urgenze non al San Donato ma in altri ambulatori”

Rivoluzione anche per la dermatologia, come spiega il primario Antonio Castelli: “molte cose sono cambiate da quando è scoppiata la pandemia. Ci siamo organizzati per non abbaddonare comunque i pazienti. Il servizio continua anche se in condizioni diverse. Dobbiamo selezionare le situazioni urgenti da quelle ordinarie. Le prime vengono espletate sia a livello chirurgico, che con visite. Le patologie non Covid, infatti, continuano comunque ad esserci.

Quindi, rispondiamo con i nostri specialisti per telefono dalle 8 alle 14, tutti i giorni, tranne la domenica, per andare incontro alle esigenze degli utenti. Si tratta di un pre triage. Se c’è necessità di un intervento urgente o di una visita, sempre urgente, verrà dato un appuntamento. Non al San Donato comunque, ma presso degli ambulatori”.