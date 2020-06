Consiglio comunale di Sansepolcro: interrogazioni e varianti. La seduta sarà trasmessa in streaming nel sito del Comune

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Sansepolcro lunedì prossimo 29 giugno alle ore 20. La seduta sarà trasmessa in streaming nel sito del Comune (www.comune.sansepolcro.ar.it).

Questi i punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;

2) Comunicazioni del Presidente del Consiglio;

3) Comunicazioni del Sindaco;

4) Interrogazione del Consigliere Tonino Giunti Forza Italia sulla organizzazione dei flussi dei visitatori che possono essere chiamati “partecipanti ad eventi culturali” che arrivano al Museo di Sansepolcro;

5) Interrogazione del Consigliere Tonino Giunti Forza Italia sui tempi di realizzazione di vari lavori pubblici oramai improcrastinabili per il nostro Borgo;

6) Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Forza Italia in merito al procedere della progettazione di un nuovo centro commerciale a Sansepolcro;

7) Interrogazione marchio Buitoni presentata dal Gruppo Consiliare PD InComune;

8) Interrogazione lavori scuola secondaria Buonarroti presentata dal Gruppo Consiliare Pd InComune;

9) Interrogazione del gruppo Movimento 5 Stelle su piano sperimentale del traffico nel Centro Storico di Sansepolcro;

10) Interrogazione presentata dal Gruppo Forza Italia in merito agli articoli pubblicati nei media, RAI1, SAT 2000 e giornali, e riguardanti il Volto Santo di Lucca, primo e unico, secondo gli esponenti di Lucca;

11) Interrogazione del Consigliere Tonino Giunti Gruppo Forza Italia in merito alla chiusura al traffico, nei fine settimana, per i non residenti, di alcune vie del centro storico;

12) Variante n. 11.g.2 al RU per modifiche alla disciplina di aree con destinazione residenziale – Adozione ai sensi dell’art. 19, comma 1, della L.R. 65/2014;

14) Approvazione di integrazione al Regolamento Edilizio Comunale in attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26/05/2020;

14) Approvazione di integrazione al Regolamento Edilizio Comunale in attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26/05/2020;

15) Proroga dei termini di durata in carica di uno dei membri della Commissione Comunale per il paesaggio;

16) Rinuncia al diritto di prelazione per alloggio ex A.T.E.R., Via della Costituzione n.39. Proprietà : Pincardini Daniela, Gabriella, Ivana, eredi di Pincardini Ivo e Biagioli Assunta”.