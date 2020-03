Coronavirus, spostamenti senza giustificazione. La Prefettura: “già scattate 10 denunce”. A Cortona individuato un locale aperto dopo le 18, titolari nei guai

“In esito ai controlli, già avviati dalle Forze di Polizia, finalizzati a verificare il rispetto delle disposizioni che consentono gli spostamenti, purché motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, si rende noto che, nella scorsa nottata e nel corso della mattinata odierna, dieci persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per l’inosservanza delle disposizioni impartite dal Governo, in quanto trovati a circolare senza una giustificazione valida ovvero con motivazioni risultate non veritiere a seguito degli accertamenti svolti” comunica con una nota la Prefettura di Arezzo.

“Inoltre, nella tarda serata di ieri, nel Comune di Cortona, i due titolari di un esercizio commerciale sono stati anche essi denunciati per inosservanza delle prescrizioni, varate per contrastare la diffusione dell’epidemia, poiché il locale è stato trovato ancora aperto dopo l’orario stabilito per la cessazione dell’attività. Nell’immediatezza l’esercizio è stato chiuso ed è stata avanzata al comune la proposta per l’applicazione della sospensione dell’attività” conclude la nota della Prefettura.