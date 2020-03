Coronavirus, studente di Castel Focognano si laurea da casa in videoconferenza

Si chiama Francesco Borri lo studente di Castel Focognano che si è laureato ieri con la votazione di 110/110 e lode in Economia e Finanza discutendo la sua tesi in “Fabbisogno di capitale per le banche europee in seguito alla nuova regolamentazione: compatibilità tra esigenze di gestione e rispetto dei vincoli”. A fare notizia però è la modalità: a causa dell’emergenza sanitaria nazionale infatti la discussione è avvenuta in videoconferenza con la Commissione in collegamento dall’università Luiss di Roma. Per far partecipare gli amici e la famiglia, è stato inoltre creato un collegamento in diretta su un apposito canale You Tube. A Francesco vanno i complimenti dell’amministrazione comunale.