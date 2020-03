CSAI-TB-CRCM – Coronavirus #noi sosteniamo la sanità pubblica

Questa mattina le tre aziende che hanno impianti a servizio del ciclo integrato dei rifiuti nel Comune di Terranuova Bracciolini hanno donato 67.000 euro a sostegno dell’Ospedale S. Maria alla Gruccia di Montevarchi accogliendo così l’invito dell’ASL Toscana Sud Est per una sottoscrizione a favore dei propri nosocomi nell’ambito delle azioni per prevenire e contrastare la diffusione del virus COVID-19.

CSAI Spa, società che gestisce la discarica di Podere Rota, TB Spa, società che gestisce l’impianto di trattamento meccanico biologico nello stesso sito, e CRCM srl, società che gestisce la piattaforma di selezione e valorizzazione della carta e cartone da raccolta differenziata in Loc. Ganghereto, in aggiunta alle azioni già intraprese nei propri impianti e uffici per contrastare la diffusione dell’epidemia e consentire ai dipendenti di lavorare in piena sicurezza, intendono sostenere la sanità pubblica ed i presìdi medici impegnati in prima linea sul territorio ed invitano le altre aziende che hanno unità produttive nel Valdarno a partecipare al “Challenge” con una donazione all’Ospedale La Gruccia.

Non si tratta di una sfida al contributo più alto ma di un’azione che mira a sensibilizzare e coinvolgere il più alto numero di aziende del territorio laddove ne abbiano le possibilità. Solo con l’azione e l’impegno di tutti si potrà vincere questa battaglia contro il Coronavirus e ritornare al più presto alla normalità.

Il sostegno delle nostre aziende all’Ospedale La Gruccia è consistito sia attraverso una donazione di 55.000 euro sullo specifico conto corrente appositamente aperto dalla ASL Toscana Sud Est, sia attraverso il sostegno economico, sempre concordato con l’azienda sanitaria, pari a 12.000 euro, all’Associazione Nazionale Carabinieri che sta effettuando le indispensabili attività di presidio e filtro degli accessi all’ospedale ed ai distretti socio-sanitari del Valdarno.

Il Direttore Generale della ASL Toscana Sud Est, dott. Antonio D’Urso, ci ha ringraziato per il supporto dato, in un momento così delicato per la sanità e i cittadini. A tal fine si ricorda l’IBAN istituito dall’Azienda Sanitaria:

IT 81T01030 14217 000001128461. Nella causale deve essere inserito “Emergenza Corona Virus, donazione Ospedale Valdarno”,

Filippo Severi – Presidente CSAI spa

Marinella Bonechi – Presidente TB spa

Mauro Moretti – Presidente CRCM srl