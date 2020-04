Mercato del sabato, le proposte del Pd al Sindaco

Oggi è prioritaria la salute di ogni persona e alcuni diritti personali sono limitati nell’interesse collettivo.

I mercati alimentari possono essere svolti, come previsto dalle norme nazionali, a condizione che non ci siano assembramenti e che venga garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro. I sindaci sono chiamati a garantire la salute pubblica e devono pertanto creare le condizioni per il rispetto delle regole.

Alcuni, di ogni appartenenza politica e di varie Regioni, hanno emesso ordinanze per chiudere i mercati proprio perché non sono in grado di garantire questo rispetto. Altri Sindaci hanno invece individuato zone nelle quali sono garantite le distanze, anche con predisposizioni di aree delimitate ed accessi controllati e limitati.

Due, quindi, le proposte del Pd aretino al Sindaco Ghinelli.

La prima: vuole chiudere il mercato perché ritiene che in viale Giotto non sia possibile il rispetto delle condizioni di sicurezza? Come hanno fatto altri Sindaci, si prenda la responsabilità di fare un’ordinanza nella quale dice che non è in grado di garantire le condizioni di sicurezza e chiuda il mercato. Contemporaneamente si attivi con le categorie agricole affinché il produttori locali possano rifornire i supermercati che in questo momento non hanno nessun calo di vendite, favorendo ed incentivando l’ economia circolare.

Seconda proposta: vuole mantenere il mercato aperto? Individui un’area con accessi controllati in modo da garantire il rispetto delle distanza di sicurezza come il Parcheggio Cadorna o lo spazio dietro la Curva Nord della Stadio Comunale.

Nessuna polemica politica, ma facciamo proposte concrete. Ora il Sindaco svolga il suo compito: decida.