Covid-19, Comune di San Giovanni Valdarno: il 21 e il 22 novembre distribuzione gratuita delle mascherine in Piazza Palermo

Saranno distribuite dai volontari della Misericordia in modalità sosta veloce (drive through) dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Sabato 21 e domenica 22 novembre saranno distribuite ai cittadini di San Giovanni Valdarno i dispositivi di protezione individuale che la Regione ha consegnato alle Amministrazioni comunali toscane. Il Comune di San Giovanni Valdarno ha organizzato un sistema di consegna con sosta veloce – drive through – ovvero senza scendere dall’auto.

In Piazza Palermo sarà allestito un punto consegna dove i volontari della Misericordia distribuiranno a ciascun nucleo familiare una busta contenente tre mascherine chirurgiche e due mascherine ffp2 per ogni cittadino residente. La distribuzione sarà organizzata in fasce orarie diversificate secondo il criterio dell’ordine alfabetico della lettera iniziale del cognome dell’intestatario della scheda anagrafica.

COME EFFETTUARE IL RITIRO:

Il ritiro potrà essere effettuato dagli intestatari della scheda anagrafica (capofamiglia) o da un componente del nucleo famigliare – diverso dal capofamiglia – in possesso del documento d’identità dell’intestatario della scheda anagrafica. Uno stesso conducente potrà, inoltre, ritirare le mascherine per più nuclei familiari – previa presentazione del documento d’identità o della tessera sanitaria di ciascun intestatario della scheda anagrafica del nucleo per cui si intende effettuare il ritiro.

Le mascherine saranno consegnate all’interno di apposite buste, nel rispetto delle norme igieniche. Conformemente alle misure governative per il contrasto alla diffusione del covid è vietato formare assembramenti: non sarà pertanto necessario scendere dall’auto e sarà vietato presentarsi a piedi al punto ritiro di Piazza Palermo. E’ obbligatorio per il conducente indossare la mascherina prima di aprire il finestrino e mostrare il/i documenti d’identità validi per il ritiro dei dispositivi di protezione individuale.

Calendario pe il ritiro:

Sabato 21 novembre

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 intestatari di scheda anagrafica il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla I comprese.

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 intestatari di scheda anagrafica il cui cognome inizia con le lettere dalla J alla Z compresa.

Domenica 22 novembre

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 intestatari di scheda anagrafica il cui cognome inizia con la lettera dalla J alla Z comprese.

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 gli intestatari di scheda anagrafica il cui cognome inizia con le lettera dalla A alla I comprese.

CONSEGNA A DOMICILIO

Per coloro che non hanno la possibilità di recarsi al punto di consegna previsto in Piazza Palermo – per motivi di salute, età superiore a 70 anni, quarantena o appartenenti ad altre categorie fragili – è possibile richiedere la consegna a domicilio, che sarà effettuata dai volontari della Misericordia.

Per richiedere la consegna a domicilio è necessario, a partire da martedì 17 novembre e fino a martedì 24 novembre (escluso sabato e domenica) contattare il numero: 055 9126255 – dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected] specificando nome cognome e indirizzo telefono e numero dei componenti del nucleo famigliare.