Crema cioccocaffè al cucchiaio vegana

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella ragazzi!!

La ricetta di oggi é super veloce, golosa e leggera, e soprattutto perfetta per vegani ed intolleranti al lattosio o latticini in genere…insomma un dolcino al cucchiaio alternativo per una colazione estiva, fresca merenda o coccola dopo cena che vi darà soddisfazione, promesso!! In più potrete arricchirlo con frutta rossa fresca come fragole, lamponi che lo renderanno davvero super!!

INGREDIENTI:

500 ml latte vegetale bio a piacere(riso, cocco, avena, soia, mandorla, ecc.. ) in base a quanto volete sentire il sapore nel risultato anche del latte…i più neutri sono avena, soia, riso.

3 cucchiaini di caffè solubile

30 gr cacao amaro in polvere

90 gr zucchero integrale di canna bio

3/5 gr agar agar (3 gr se volete un risultato più morbido, 5 gr se lo preferite più cremoso)

100 gr cioccolato fondente al 75%

PREPARAZIONE

Mettere su fuoco medio un pentolino con il latte vegetale e portare a bollore,quindi abbassare al minimo.

Aggiungere lo zucchero, far sciogliere bene, idem con il caffè solubile e poi il cioccolato a pezzetti ed amalgamare benissimo il tutto. Usare una piccola frusta per miscelare benissimo e non far formare grumi.

Unire in cacao in polvere e quando sarà perfettamente sciolto aggiungere anche l’agar agar mantenendo sul fuoco quel tanto che basta per sciogliere la polvere con la frusta.

Spegnere, lasciar intiepidire quindi con l’aiuto di un piccolo colino a maglie fitte(così sarete sicuri di non lasciare grumi nella crema) versare in bicchierini monoporzioni.

Riporre in frigo almeno 2 ore prima di servire, decorate e/o accompagnare a piacere con lamponi o fragole fresche e decorare con una fogliolina di menta.

Alla prossima ricetta

Chiara Castelluccci