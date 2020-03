Raccolta fondi della Campaldino Tennis pro ospedale di Bibbiena

Continua il concorso di solidarietà della Sud Est, che ha istituito un IBAN per raccogliere le donazioni provenienti dal territorio e affrontare con più forza l’emergenza Coronavirus: IBAN IT 81T01030 14217 000001128461. Nella causale va inserito “Donazione Emergenza Corona Virus oppure COVID-19”.

Ma intanto, in provincia di Arezzo, si registrano altre iniziative di sostegno: per esempio quella della “Campaldino Tennis” di Poppi, che ha istituito una raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus, destinata all’ospedale di Bibbiena. In pochi giorni si conta già un fondo di oltre 2000 euro.

La raccolta andrà avanti fino a domenica 29 marzo. “Già in tanti hanno dato il loro contributo – spiega il presidente Lucio Valeri – anche persone non residenti nella nostra vallata. Grazie a tutti per quello che potremo fare per il nostro ospedale”. Ecco gli estremi per le donazioni:IT95I0311171580000000011064 intestato a U.P. Campaldino Poppi con la causale “aiutiamo il nostro ospedale”, oppure utilizzando Pay Pal e la seguente email: [email protected]