Dal 3 al 6 settembre ad Anghiari un’Edizione Speciale della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana

È finalmente ufficiale: la Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana sarà recuperata e vivrà un’Edizione Speciale da giovedì 3 a domenica 6 settembre.

Meno giorni rispetto alla durata consueta, ma con la stessa qualità di sempre e mettendo in risalto come da tradizione l’affascinante centro storico di Anghiari grazie all’artigianato di eccellenza.

L’evento, inizialmente in programma dal 25 aprile al 3 maggio, era stato sospeso in via precauzionale per l’emergenza Coronavirus e per tutte le problematiche ad essa collegate. La macchina organizzativa dell’Ente Mostra, nonostante le difficoltà, non si è però lasciata scoraggiare e ha lavorato intensamente in queste settimane per non far definitivamente saltare la manifestazione. In seguito al miglioramento della situazione sanitaria è stato quindi deciso di recuperare l’edizione 2020 e di farlo all’inizio di settembre, in un periodo in cui le temperature ancora estive consentiranno ai visitatori di passeggiare nelle vie del centro storico di Anghiari visitando in sicurezza le botteghe artigiane.

L’Edizione Speciale rappresenterà anche un incoraggiante segnale di ripartenza, a livello morale ed economico, per il territorio, per l’artigianato e per il settore del “fatto a mano”, da sempre un fiore all’occhiello del “Made in Italy” e della mostra. Anghiari con i suoi spazi e con il suo affascinante centro storico rende possibile il rispetto delle normative sulla tutela della salute e permetterà ancora una volta a tutti i visitatori di vivere un’atmosfera magica in un luogo suggestivo e ricco di storia.

La manifestazione è organizzata dall’Ente Mostra Valtiberina Toscana, con la collaborazione della Camera di Commercio di Arezzo, della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo, del Comune di Anghiari, della Confartigianato Imprese Arezzo, di CNA Arezzo, dell’Associazione Pro-Anghiari e della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo.

L’Edizione Speciale della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana in programma a settembre sarà caratterizzata da gustose novità e rappresenterà allo stesso tempo un’occasione da non lasciarsi scappare per tutti coloro che vorranno vivere quattro giorni all’insegna dell’artigianato di qualità in uno dei Borghi più belli d’Italia.

ORARIO DI APERTURA DELLA MOSTRA:

GIOVEDI’ 3 e VENERDI’ 4: dalle ore 16.00 alle ore 21.30

SABATO 5 e DOMENICA 6: ORARIO CONTINUATO dalle 10.00 alle 21.30

PER INFO:

ENTE MOSTRA VALTIBERINA

CORSO GIACOMO MATTEOTTI N° 103 – 52031 – ANGHIARI (AR) – 0575.749279

WWW.MOSTRAMERCATOVALTIBERINA.IT

[email protected]