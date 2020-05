D’Urso: “l’hospice torna nella palazzina Calcit e Siena ha i suoi posti letto Covid”

La risposta del Direttore generale Asl all’Assessora Tanti

Vorrei tentare di tranquillizzare l’assessora Tanti che ha espresso preoccupazioni sul futuro dell’Hospice. Non ci saranno né spostamenti né ridimensionamenti. Né, tantomeno – e uso un suo vocabolo – “spezzatini”. L’Hospice tornerà nella palazzina Calcit e l’intenzione della Direzione Asl non è di ridimensionare la struttura ma, se possibile, di potenziarla. I tempi del ritorno sono connessi all’attenuarsi dell’emergenza Covid ma l’esito finale di questo processo è certo. Quindi, come ho avuto modo di annunciare al Sindaco Ghinelli, avremo modo di discutere ogni fase del progetto di riorganizzazione sia del San Donato che dei servizi territoriali.

Ovviamente nel rispetto dei ruoli, delle competenze e delle leggi in base alle quali non ci saranno – e cito di nuovo una frase dell’assessora – soggetti istituzionali seppure autorevoli che detteranno la “linea”.

Infine, sempre in una logica di collaborazione che auspicherei comprendesse anche l’informazione e la verifica delle notizie a disposizione, vorrei comunicare all’assessora Tanti che non corrisponde al vero l’affermazione che Siena non abbia una struttura Covid. L’Azienda ospedaliera Universitaria senese si è dotata dei posti letti necessari alle esigenze della zona di riferimento. E lo ha fatto seguendo, come gli altri ospedali Covid toscani, la programmazione della Regione Toscana. Se mi fosse stato chiesto, avrei fornito immediatamente e con piacere questa informazione.