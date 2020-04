Ghinelli, i numeri su contagi e attività della Pm. Le zone battute da droni e controlli. Casa Pia: “D’Urso? rimando al mittente le sue critiche”

“Sono 68 i contagi ad Arezzo, con uno in più ad Arezzo registrato oggi. Aumentati di una unità anche i guariti, che sono sei” lo ha comunicato il sindaco Alessandro Ghinelli nella quotidiana diretta Facebook per fare il punto sul Coronavirus.

“La Polizia Municipale ha controllato 127 persone, sono state presentate 120 giustificazioni ed elevate 6 sanzioni. Il drone ha controllato Molinelli, Staggiano, la Marchionna, il Prato, il Pionta, alla Meridiana e a Tortatia. Fatto un controllo speciale ai giardini del Porcinai. Controllo anche per accattonaggio al Giotto.

Effettuati anche 50 tamponi allo stadio in drive trhu”.

E sulla casa Pia ha commentato: “sarebbe stato meglio avere i risultati dei tamponi prima, non dopo dieci giorni. La presidente della Casa Pia, Petruccioli, ha detto questo. E mi sembra una cosa ovvia. La replica di D’Urso la respingo al mittente. Petruccioli ha detto una cosa semplice, ma non ci avevate detto che facevate la casa Covid da qualche parte? Sarebbe oppurtuno portarci quella persona positiva in questa casa Covid, che però ancora non esiste. Questi percorsi deve metterli in piedi l’azienda, non il Comune. Un contagio è ben poca cosa, guardate cosa è successo a Bucine. Le critiche gliele rimando indietro”.

