Il Movimento 5 Stelle di Arezzo replica a Forza Italia sulla questione Baldaccio

Vista la risposta del capogruppo di Forza Italia ci troviamo costretti a replicare ad attacchi

infantili e bambineschi che hanno come unico obiettivo quello di distogliere gli Aretini dai veri problemi di alcune zone della città.

A differenza di questa Giunta al Movimento 5 Stelle di Arezzo non interessano futili dibattiti

politici, bensì la sicurezza e la salute degli Aretini. Gli esponenti della maggioranza

dovrebbero preoccuparsi di tutte le promesse elettorali non mantenute, in primis la sicurezza della città. E’ evidente e non vi è alcun dubbio che rispetto a cinque anni fa la situazione sia solo peggiorata.

Inoltre essi dichiarano che il costo di parcheggio sarà di ben 3 euro, non rendendosi

probabilmente conto che è “solo” tre volte superiore a quello del parcheggio dell’ospedale,

soldi come sempre che devono pagare i cittadini.

La invitiamo a venire con noi, sempre che sappia dove si trova il parcheggio Baldaccio, per

contare insieme quanti degli 800 posti di capienza sono fruibili. La risposta la può trovare in

anteprima sul sito internet di Atam e accorgersi che forse è lei quello che non conosce la

città.

Qualcuno ha sicuramente perso l’occasione di rimanere in silenzio mentre aspettiamo dalla

forza politica che rappresenta e da tutta l’amministrazione le risposte alle domande poste in

questi mesi e che in questa sede gli riproponiamo.

Che progetti avete per il parco del Pionta e il quartiere di Saione?

E il piano di rilancio di Arezzo Fiere dove è finito?



Movimento 5 Stelle Arezzo