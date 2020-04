Impennata di casi. Rsa, proteste e preoccupazione dei sindaci: “risultati dei tamponi troppo in ritardo”

È il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, a tornare all’attacco con un video postato ieri su Facebook: “abbiamo analizzato i dati relativi ai tamponi positivi a Montevarchi, che sono 64. Il 90% dei casi è relativo all’ambito sanitario”.

Particolarmente colpita la Rsa di Montevarchi, dove ieri si è registrata la prima vittima. Quando era scoppiato il caso la stessa Chiassai aveva subito detto che, nonostante i controlli, qualcosa non aveva funzionato: “un operatore è stato a casa in malattia e nessuno si è chiesto perché”. Nella stessa Rsa alcuni pazienti, negativi, sono stati trasferiti in un’altra struttura della Asl nel senese. Gli altri sono ancora lì. E dopo l’esposto fatto dal sindaco nei giorni scorsi sono stati fatti altri accertamenti che hanno portato proprio a questa soluzione.

Casi positivi anche alla Casa Pia ad Arezzo e alla Casa di Riposo Guillichini, con sei casi totali di cui quattro addetti e due ospiti. Sono venuti fuori ieri dalla lettura di tamponi fatti il 7 aprile. Il sindaco Ghinelli, nella conferenza via Facebook, ha puntato il dito contro un ritardo nei risultati. “Otto giorni sono troppi”.

La preoccupazione di tutti, compresi i primi cittadini, è che, in attesa dei risultati, il contagio può continuare a propagarsi. Cioè i contagiati possono contagiare gli altri? Ad esempio nel caso della Casa Pia si tratta di asintomatici.

Coinvolte anche fin dai giorni scorsi residenze sanitarie in Valtiberina, e come non parlare del dramma di Bucine con dieci vittime. Da ieri anche Civitella risulta coinvolta con casi nella residenza sanitaria. Indenne al momento solo il Casentino.

Intanto, con oggi dovrebbe essere conclusa la lettura dei tamponi rimasti arretrati e porteranno i risultati complessivi di tutte le Rsa, relativi quindi ad operatori e ospiti.

Il direttore D’Urso e la stessa Asl hanno spiegato in merito ai dati di ieri “con 32 nuovi casi rispetto a 750 tamponi effettuati, per lo più relativi a ospiti e addetti delle residenze per anziani, i positivi costituiscono il 4,3%”.