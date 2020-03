Rinviato il convegno sul lavoro delle donne in Valdarno

Era in programma il 5 marzo alla Ginestra su iniziativa dei Coordinamento donne di Spi e Cgil

E’ stato rinviato l’incontro sul lavoro delle donne in Valdarno che era stato messo in programma per il 5 marzo dai coordinamenti donne della Cgil e dello Spi alla Ginestra di Montevarchi. Ovviamente per motivi prudenziali e nel rispetto della comunicazione della Sindaca Silvia Chiassai Martini che ha invitato tutte le associazioni a sospendere fino al 15 marzo iniziative ed eventi aggregativi di qualsiasi natura.

L’incontro alla Ginestra verrà riproposto appena possibile. I Coordinamenti donne hanno già la conferma della nuova disponibilità dei relatori tra i quali Susanna Camusso, già Segretaria nazionale della Cgil.