Internet veloce, al via i lavori anche a Bucine e Poppi

Apre il cantiere della banda ultralarga a Bucine ed anche a Poppi in provincia di Arezzo, per consentire anche a chi abita nelle frazioni più isolate di poter navigare veloci su internet fino a mille megabit al secondo. L’inaugurazione per il via ai lavori è prevista lunedì 20 luglio alle 10 a Bucine, in via del Risorgimento, e alle 12 a Poppi, presso la sede del Comune in via Cavour 11.

I colleghi giornalisti sono invitati. Interverrà l’assessore all’innovazione della Regione Toscana, Vittorio Bugli.

I lavori, finanziati dalla Regione Toscana, rientrano nella gara che ha vinto Open Fiber e che permetterà di realizzare una rete pubblica in fibra ottica che l’azienda, che l’avrà in concessione per venti anni, metterà a disposizione degli operatori privati interessati. La Toscana è stata tra le prime in Italia ad impegnare risorse pubbliche e mettersi al lavoro per portare la banda larga e poi la banda ultralarga nelle cosiddette ‘aree bianche’, ovvero i territori dove, per i i pochi abitanti, la distanza e la scarsa presenza di aziende, gli operatori privati hanno deciso (e dichiarato) di non voler investire. I lavori realizzati da Open Fiber, finanziati con 55 milioni di risorse regionali, permetteranno di realizzare una infrastruttura che ne vale duecento.