I tecnici di Nuove Acque hanno programmato un intervento di manutenzione della rete idrica di Lucignano in località Savinanza per mercoledì 22 luglio.

Dalle 9.30 alle 13.00, verrà interrotta l’erogazione idrica nel centro storico, in via Fortezze, via Mazzini, via del Prato e via Toti.

Ripristinando il servizio, potrebbero verificarsi momentanei fenomeni di torbidità che potrebbero perdurare anche nella giornata successiva.