La mia pasta e fagioli

Tutti noi, specie noi toscani, abbiamo imparato ad amare fin da piccoli la pasta e fagioli, ogni mamma o nonna sa come prepararla…ma ovviamente ogni versione é diversa e oserei dire unica!! Perché questa é una di quelle ricette in cui ognuno mette un pó del suo e magari cambia o personalizza nel corso del tempo aggiustandola in base ai propri ricordi e al proprio gusto.

Ecco, questa é la mia preferita quanto gustosissima versione, quella che piace anche ai più piccoli accompagnata da un filo di olio buono a crudo ed una spolverata di parmigiano per i golosoni!

Inoltre, proprio per farla amare ai bambini, basta scegliere un tipo di pasta piccola simpatica e divertente da mangiare…io per esempio ho trovato questi simpaticissimi cubetti che ricordano le costruzioni, ed i bambini di divertono mangiandoli!!

Il consiglio: se avete tempo preparate i fagioli da voi… anche un paio di giorni prima! Metteteli a bagno in una pentola grande piena di acqua fredda per 12h,dopo sciacquateli e lessateli anche in pentola a pressione per mezz’ora ed il gioco é fatto!!

INGREDIENTI(per 4 persone) :

1kg di fagioli cannellini già lessati

1 tazzina di concentrato di pomodoro

1 spicchio grande o 2/3 spicchi piccoli di aglio

vestito

1 cucchiaio colmo di origano secco

2 ciuffi grandi di salvia fresca

1,5 L brodo vegetale(oppure potete usare il liquido di cottura dei fagioli se li lessate da soli, ed aggiungere il brodo per la parte che manca)

Olio extra vergine q.b.

Sale,pepe a piacere

Pasta formato piccolo di forma a piacere(io ne considero una manciata colma a persona, in ogni caso dipende da quanto denso volete ottenere come risultato finale

Vi servirà inoltre: un minipimer ad immersione

Variante: se preferite i fagioli borlotti ai cannellini potete usarli tranquillamente al loro posto, ne uscirà una pasta e fagioli altrettanto squisita e ancora più intensa nel gusto!

PREPARAZIONE:

In una pentola grande a bordi alti fate rosolare bene 4/5 cucchiai di olio extra vergine con un ciuffo di salvia, una macinata di pepe e l’aglio vestito leggermente schiacciato con il palmo della mano.



Aggiungere quindi l’origano, far sfrigolare un minuto e di seguito il concentrato di pomodoro girando spesso con un mestolo di legno.

Lasciar insaporire per pochi minuti.

Unire i fagioli, mescolare bene e lasciar cuocere a fuoco medio almeno una quindicina di minuti per farli insaporire benissimo.

A questo punto togliere l’aglio e la salvia, versare il brodo, portare a bollore, lasciar bollire altri 5 minuti.

Con il minipimer ad immersione frullare e vellutare bene il tutto.

Rimettere sul fuoco per almeno 10 minuti, aggiungere il ciuffo di aglio rimasto e regolare di sale e pepe.

Trascorso questo tempo aggiungere la pasta che avete scelto, fate attenzione a mescolarla spesso per non farla attaccare.



Consiglio di spengere la pentola quando la pasta sarà leggermente al dente, quindi lasciare riposare almeno 10 minuti che la pasta finisca di cuocere assorbendo il liquido della pentola e diventando tutto bello cremoso ed alla giusta temperatura per gustarla al meglio.

Versare nei piatti, completare con un filo di olio e pepe macinato al momento a piacere.

Chiara Castellucci