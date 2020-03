La Provincia assume un tecnico informatico. Domanda per il concorso entro il 14 aprile

La Provincia di Arezzo prosegue la sua politica assunzionale. E’ pubblicato infatti, nella G.U. 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 21 del 13.3.2020 – il Bando di Concorso pubblico per esami per la copertura con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria giuridica C, profilo professionale Tecnico-informatico.

Silvia Chiassai Martini Presidente della Provincia dichiara : “Procediamo con convinzione al rafforzamento del Servizio Informatico dell’Ente, assumendo – dopo il Funzionario C.E.D. di Categoria D dell’anno scorso – un Tecnico di Categoria C, non escludendo la possibilità – qualora ne sussistano le condizioni di scorrere ulteriormente la graduatoria. Le Amministrazioni che mi hanno preceduto non hanno mai investito nell’ufficio informatica interno, ed io voglio invertire nettamente questa, francamente incomprensibile tendenza. E’ impensabile attuare l’innovazione e la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, ormai obbligo da anni, senza un servizio informatico interno e dover fare ricorso ad addetti esterni. Dobbiamo cogliere tutte le opportunità che le tecnologie digitali sia per l’Ente e sia nei rapporti con i cittadini e imprese.”

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il termine perentorio di martedì 14 aprile 2020, e si auspica a fini della tutela della salute di preferire l’invio tramite PEC. Per ulteriori dettagli consultare il sito istituzionale : www.provincia.arezzo.it