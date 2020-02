L’Amen Scuola Basket Arezzo ospita domenica l’Acea Virtus Siena

Archiviata la sconfitta sul campo della capolista Chiusi, l’Amen Scuola Basket Arezzo torna al Palasport Estra Domenica 1 Marzo alle 18.15 contro l’Acea Virtus Siena. Arbitri della settima giornata di ritorno del Campionato di Serie C Gold saranno i Sigg. Frosolini di Grosseto e Rinaldi di Livorno. Dopo la prima della classe, gli amaranto di coach Milli saranno alle prese contro un’altra big del campionato, attualmente seconda in classifica alle spalle dell’accoppiata Umana Chiusi-Manetti Castelfiorentino, e rinforzata nelle ultime giornate dall’innesto dell’ex SBA Simone Lenardon.

La Virtus Siena è guidata in panchina da coach Tozzi che oltre a Lenardon può contare sul miglior rimbalzista del campionato Casoni e con gli esperti Olleia ed Imbrò migliori realizzatori dei rossoblù ben oltre la doppia cifra di punti segnati a partita. A livello di squadra l’Acea è seconda nelle palle recuperate e negli assist, oltre ad essere al primo posto nella classifica delle stoppate date e dei falli subiti. Al di là dei numeri la Virtus è una squadra completa e pronta per poter competere fino alla fine per il salto di categoria, per questo motivo servirà l’Amen vista nei primi tre quarti della sfida di Chiusi per provare a contrastare il quintetto senese e ripetere la grande vittoria ottenuta nella semifinale di Coppa ad inizio 2020.

Per questo l’Amen chiede aiuto a tutti i propri sostenitori per appoggiare la squadra in questa sfida difficile e stimolante allo stesso tempo, l’appuntamento per la palla a due è fissato alle ore 18.15 di Domenica pomeriggio al Palasport Estra.

Il resto del weekend amarando ha già visto l’Amen scendere in campo nell’anticipo del campionato di Promozione mercoledi sera contro la capolista Sansepolcro in trasferta, gli amaranto, pur privi di una pedina importante come Boldi, hanno lottato alla pari contro gli avversari cedendo solamente per 66 a 63.

Per quanto riguarda il settore giovanile Sabato scenderanno in campo gli Under 14 Elite della DuniaPack che alle 18.30 ospiteranno al Palasport Estra la Sancat Firenze. Domenica sarà poi il turno della Rosini Impianti Under 18 Silver sul campo di Rignano sull’Arno e del quartetto amaranto della Chimet Under 16 Gold impegnato nella fase interprovinciale di 3×3 a Siena. Martedi poi la delicata sfida per la Tecnoil Under 18 Gold a Montevarchi, dopo il convincente successo contro Bellaria Pontedera la squadra di coach Pasquinuzzi insegue un successo di prestigio in trasferta. In attesa della seconda fase sono poi in pausa i campionati Under 16 Gold ed Under 13, con la Galvar SBA Rosso e l’Hotel Planet SBA Blu che si preparano a tornare in campo nelle prossime settimane.

Per il settore Minibasket Nova Verta due gli impegni in programma, Sabato gli Aquilotti 2009 Rosso giocheranno a Poppi, mentre Domenica gli Esordiento 2008 affronteranno la trasferta di San Giovanni Valdarno sponda Synergy.