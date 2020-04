“Ogni cosa da noi è una storia”: sui canali social della Fondazione Ivan Bruschi

Nuovi interessanti appuntamenti sono in programma in questa settimana sui canali Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn e sul sito internet www.fondazionebruschi.it, grazie all’iniziativa “Ogni cosa da noi è una storia” portata avanti dalla Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, nei giorni in cui la Casa Museo del celebre antiquario aretino continua ad essere chiusa al pubblico dei visitatori.



Da mercoledì 8 aprile i bambini potranno divertirsi alla scoperta di “Le dodici fatiche di Ercole”, guidati dall’attore Lenny Graziani che prenderà spunto per i suoi racconti mitici dagli oggetti della collezione Bruschi contenenti immagini dell’eroe mitologico.

Venerdì 10 aprile il contributo di Carlo Slavich, docente dell’Università degli Studi di Firenze, propone “La storia eterna di Laeta”, un viaggio che descrive particolari e curiosità legate ad un’epigrafe sepolcrale custodita alla Casa Museo.

Lunedì prossimo, il 13 aprile, giorno di Pasquetta, sarà il Maestro Roberto Pasquini, Presidente dell’Associazione Musicisti Aretini, a illustrare con un nuovo appuntamento il mondo musicale di Casa Bruschi.



Tutti i contributi video già pubblicati, pensati per un pubblico di tutte le età, sono visibili sul sito della Fondazione Bruschi, permettendo piacevoli e originali approfondimenti su opere e nuclei collezionistici della Casa Museo: dall’ampia sezione numismatica, raccontata dalla dottoressa Franca Maria Vanni, al restauro realizzato da Julie Guilmette del raro e prezioso “Libro degli Statuti Aretini”, fino alla bella tavola attribuita a Neri di Bicci, descritta da Antonella Crippa, curatrice responsabile della collezione d’arte di UBI Banca.

Numerosi sono anche proposte creative e didattiche pensate per bambini e ragazzi, realizzate anche con la collaborazione dell’Associazione culturale Noidellescarpediverse.



I video vengono trasmessi inoltre su Teletruria il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 19,20 e su ArezzoTV tutti i giorni alle ore 18,30.



Tutti coloro che, aderendo all’iniziativa “Ogni cosa da noi è una storia”, vorranno condividere ricordi e esperienze vissute visitando la Casa Museo dell’Antiquariato, oppure raccontare le personali passioni collezionistiche sono inviati ad inviare alla Fondazione Bruschi foto, commenti e video, tramite i canali social utilizzando #noidavoi o tramite l’e-mail [email protected]