Montevarchi, verso l’apertura dello sportello unico per l’edilizia e l’invio solo telematico delle pratiche

L’Amministrazione Comunale ha avviato l’iter che porterà all’apertura del SUE lo Sportello Unico per l’edilizia che entro breve tempo permetterà la presentazione in via telematica di tutte le pratiche che riguardano il settore. In attesa del suo avvio dal 15 giugno inizieranno i procedimenti di formazione e collaudo degli ambienti di test del nuovo applicativo.

Per tali motivi si informano i cittadini, i tecnici e i professionisti che da quella data potrebbe verificarsi una ridotta operatività dei Servizi Edilizia Privata – Controllo del Territorio, Urbanistica e SUAP.

A partire dal 2 luglio 2020 (fatti salvi possibili slittamenti che saranno comunicati) e per circa dieci giorni, è prevista la sospensione delle attività di ricevimento al pubblico anche telefonico, allo scopo di consentire al personale dei suddetti servizi di seguire la formazione sull’utilizzo del nuovo programma informatico.

Tale sospensione sarà comunque comunicata nella settimana precedente con un avviso sul SIT del Comune, nello spazio informativo el Sito istituzionale del Comune di Montevarchi e sugli spazi social a disposizione dell’ente. Successivamente saranno fornite informazioni più dettagliate circa la data a partire dalla quale non saranno più consentiti gli invii in forma diversa da quella telematica, attraverso lo Sportello, per la presentazione on-line delle pratiche.Si informa che nella terza settimana del mese di luglio è prevista una giornata formativa per l’utilizzo del portale tramite corso WEBINAR a cui i professionisti interessati potranno partecipare.