Montevarchi Estate 2020, rassegna cinematografica “Quelle sere al cinema”, proiezione film “Inside out”

Continua mercoledì 5 agosto alle ore 21.15 al Chiostro di Cennano, la stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”. L’evento di questa sera fa parte della Rassegna cinematografica dal titolo “Quelle sere al cinema”, realizzata in collaborazione con l’Associazione Varchi Comics.

Sarà proiettato il film “Inside Out”, un film d’animazione del 2015 realizzato dai Pixar Animation Studios e distribuito dalla Walt Disney Pictures, diretto da Pete Docter insieme al co-regista Ronnie del Carmen. Basato su un’idea originale dello stesso Docter, il film ha vinto la statuetta nella categoria miglior film d’animazione nell’88ª edizione dei premi Oscar.

Questa la trama del film: All’interno della mente di Riley Andersen, una ragazzina di undici anni che vive nel Minnesota, vivono cinque emozioni: Gioia, che garantisce la felicità alla ragazza; Disgusto, che si assicura che Riley non venga contaminata fisicamente e socialmente; Paura, che tiene Riley lontano dai pericoli; Rabbia, che impedisce che Riley subisca ingiustizie; Tristezza, il cui scopo non è chiaro. Le cinque emozioni dirigono la mente di Riley all’interno di un quartier generale, agendo su una console piena di comandi. Ogni volta che un’emozione agisce quando Riley fa qualcosa, nasce un ricordo, dall’aspetto di una piccola sfera del colore dell’emozione che lo ha prodotto. La maggior parte dei ricordi viene spedita nella memoria a lungo termine alla fine di ogni giornata, mentre i ricordi più importanti, detti ricordi base, rimangono nel quartier generale, dove agiscono sulla mente della bambina definendone la personalità. Il film si muove in tutta una serie di situazioni che spingeranno la protagonista a condurre una vita emotivamente molto più complessa, composti però da emozioni miste, più mature, lungo il suo percorso di crescita personale.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– presso il sito di eventibrite al link: https://quelleserealcinema.eventibrite.it